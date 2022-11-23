Абаскаль признался, что из-за тумана плохо видел игру против «Крыльев»: «Скоро мне предстоит операция, буду видеть лучше»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что плохо видел игру Кубка России против «Крыльев Советов» (1:2) из-за тумана и признался, что скоро сделает операцию на глазах.

— Насколько погодные условия мешали футболистам?

— Для меня это было очень сложно, — сказал Абаскаль. — Я не видел всю игру. К счастью, мне скоро предстоит операция на глазах, я буду видеть лучше. Если серьезно, ситуация была одинакова для всех. Да, было непросто тренерскому штабу. Но на поле были игроки. У нас был план. Конечно, при таком развитии событий нужно было лучше контролировать игры.

«Спартак» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России, но сохраняет лидерство в группе B с 12 очками. В последнем, шестом туре красно-белые сыграют против «Зенита». Матч состоится 27 ноября и начнется в 16.00 (мск).