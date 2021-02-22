Черевченко признал закономерность поражения «Химок» от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признал закономерность поражения команды в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (0:4).

«Нет смысла оправдываться. На сборах наигрывали один состав, но сложилась такая ситуация, что пришлось над составом подумать. Самара заслуженно победила.

Позитивные моменты? Узнаем завтра.

Одна из главных задач на сезон — сохранить место в РПЛ. Сейчас будет полная концентрация на чемпионате», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что с 19-й минуты «Химки» играли в меньшинстве после удаления Михаила Тихонова.

Соперник «Крыльев» по четвертьфиналу определится в ходе жеребьевки.