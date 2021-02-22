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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Черевченко признал закономерность поражения «Химок» от «Крыльев Советов»

16:55
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признал закономерность поражения команды в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (0:4).

«Нет смысла оправдываться. На сборах наигрывали один состав, но сложилась такая ситуация, что пришлось над составом подумать. Самара заслуженно победила.

Позитивные моменты? Узнаем завтра.

Одна из главных задач на сезон — сохранить место в РПЛ. Сейчас будет полная концентрация на чемпионате», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что с 19-й минуты «Химки» играли в меньшинстве после удаления Михаила Тихонова.

Соперник «Крыльев» по четвертьфиналу определится в ходе жеребьевки.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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