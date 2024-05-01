Личка: «Мне грустно. Был уверен, что вернем долг «Спартаку» за предыдущие поражения»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Спартака» (0:2) во второй стадии 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Мне тяжело говорить, мне грустно. Я был уверен, что мы вернем долг «Спартаку» за предыдущие поражения. Сегодня, к сожалению, надо поздравить команду соперника. В раздевалке было очень грустно. Я, как тренер и человек, терплю, был один шаг до Суперфинала. Почему проиграли? Потому что соперник забил легкие два мяча. Это бывает, это футбол. Мы могли вернуться в игру, у Федора Смолова был момент.

Я просил во втором тайме играть попроще, в одно два касания с переводом на фланги. Но нам это не удалось, играли медленно и много раз касались мяча», – сказал Личка.

После поражения от красно-белых «Динамо» вылетело из турнира. «Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России, где встретится с победителем матча «Ростов» – «Балтика».