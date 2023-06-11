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Сегодня, 20:41

Митрофанов: «Кубок развивается, мы заполнили паузу, которая искусственным образом возникла»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подвел итоги FONBET Кубка России.

— Подведите итоги кубка в целом.

— Кубок развивается, мы заполнили паузу, которая искусственным образом возникла. Пока делать выводы рано, потому что всего один сезон. Я говорил, что со спортивной точки зрения не являюсь сторонником системы double elimination. Считаю, что есть спорт, а есть попытки что-то попридумывать. Спорт восторжествовал, потому что команды уже встречались, результат по-спортивному повторился. Было бы обидно для ЦСКА, если бы было по-другому. Уже один раз выиграли, выбили и вот опять. Будем смотреть, дальше стараться сделать что-то интересное, может, что-то упростить, в перспективе — сделать более интересную линию регионов, может, чтобы выходило больше команд от регионов в плей-офф. Это все сейчас обсуждается. 22 июня будет исполком, на котором будут рассматриваться в том числе и эти вопросы.

— Бабаев сказал, что победитель кубка получит от 320 до 350 миллионов рублей в зависимости от выручки. Уже известна точная сумма?

— Роман Юрьевич перепутал. Призовой фонд финала существенно ниже, он не может быть таким, потому что посчитайте, сколько тогда должен стоить каждый матч. В зависимости от выручки посмотрим. В регламенте указана четкая сумма, которую получают клубы фиксировано за стадию. Нарастающим итогом, наверно, команда, которая дошла до финала и его выиграла, получает около 300 миллионов. Но это нарастающий итог, а не за один матч.

— Когда настанут те времена, когда только за финал будет 300 миллионов рублей?

— Год назад весь призовой фонд турнира был всего 250. Когда федеральный спортивный канал начнет еще эффективней транслировать и продавать, тогда настанут эти золотые времена.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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