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Сегодня, 17:40

Глава «Акрона» не исключил, что футболисты получат премиальные за выход в финал Кубка России

Алина Савинова
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Владелец «Акрона» Павел Морозов оценил перспективы тольяттинской команды на выход в финал FONBET Кубка России.

«Хочется надеяться, что шансы на выход высокие. Осталось два шага до финала, обыграли четыре московских клуба. В случае выхода в финал, я думаю, игроков и тренера ждут отличное настроение, радость от победы, возможно и хорошие премиальные», — цитирует Морозова RT.

Он также отметил, что если команда выиграет Кубок страны, то планируется расширение стадиона, так как клубу не хватает качественной инфраструктуры.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится с «Краснодаром». Матч между командами пройдет 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1141051-akron-kubok-rossii-morozov
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
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