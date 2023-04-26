Глава «Акрона» не исключил, что футболисты получат премиальные за выход в финал Кубка России

Владелец «Акрона» Павел Морозов оценил перспективы тольяттинской команды на выход в финал FONBET Кубка России.

«Хочется надеяться, что шансы на выход высокие. Осталось два шага до финала, обыграли четыре московских клуба. В случае выхода в финал, я думаю, игроков и тренера ждут отличное настроение, радость от победы, возможно и хорошие премиальные», — цитирует Морозова RT.

Он также отметил, что если команда выиграет Кубок страны, то планируется расширение стадиона, так как клубу не хватает качественной инфраструктуры.

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится с «Краснодаром». Матч между командами пройдет 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.