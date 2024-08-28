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Гладилин: «Разочарования из-за поражения «Спартака» в Кубке нет. Станкович все правильно сделал»

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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от встречи команды с «Динамо» из Махачкалы в 3-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1).

«Никакого разочарования поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо» не вызвало. Станкович все правильно сделал. Провел ротацию в стартовом составе, дал резервистам поиграть. У команды уже набрано на групповом этапе Кубка 6 очков, она в любом случае выйдет в плей-офф. Никакой трагедии нет. Турнир так устроен, что этот проигрыш не создает проблем», — сказал Гладилин Vprognoze.ru.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Источник: Vprognoze.ru
Деян Станкович
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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