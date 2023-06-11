Гинер: «ЦСКА команда Федотова? Я всегда думал, что это команда Гинера»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал победу ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 6:5).

— Посмотрите сколько борьбы было, игр, — начал Гинер. — Вы могли спрашивать тренеров, игроков, столько интервью. А так в 1/16 финала играют молодежным составом, потому что с первой лиги там ни о чем, потом в 1/8 финала — ну так. Финал всегда нравится, когда лезу в правый карман, а там пачечка.

Я сам только узнал, что нет дополнительного времени. Считаю, что оно должно быть. Но мог возникнуть вопрос, почему весь турнир проходил без, а в финале будет. Сидел с Дюковым, обсуждали дополнительное время, а если нет, дальше пенальти.

— Команда ЦСКА — команда Федотова?

— Не знаю, как ответить. Вы взяли плюнули мне в лицо. Я всегда думал, что это команда Гинера.

Акинфеев такой же герой матча. Почему тогда Чалов не герой или Заболотный, который забил гол. Вся команда герои, умницы.