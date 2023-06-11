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Сегодня, 20:40

Гинер: «ЦСКА команда Федотова? Я всегда думал, что это команда Гинера»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал победу ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России над «Краснодаром» (1:1, пенальти — 6:5).

— Посмотрите сколько борьбы было, игр, — начал Гинер. — Вы могли спрашивать тренеров, игроков, столько интервью. А так в 1/16 финала играют молодежным составом, потому что с первой лиги там ни о чем, потом в 1/8 финала — ну так. Финал всегда нравится, когда лезу в правый карман, а там пачечка.

Я сам только узнал, что нет дополнительного времени. Считаю, что оно должно быть. Но мог возникнуть вопрос, почему весь турнир проходил без, а в финале будет. Сидел с Дюковым, обсуждали дополнительное время, а если нет, дальше пенальти.

— Команда ЦСКА — команда Федотова?

— Не знаю, как ответить. Вы взяли плюнули мне в лицо. Я всегда думал, что это команда Гинера.

Акинфеев такой же герой матча. Почему тогда Чалов не герой или Заболотный, который забил гол. Вся команда герои, умницы.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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