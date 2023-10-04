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Сегодня, 19:18

Абаскаль пошутил о своей отставке: «Я не мотивирован и хочу уйти»

Абаскаль прокомментировал новости о своей возможной отставке
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о новостях о своей возможной отставке после поражения от «Динамо» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Еще после матча в Самаре СМИ начали писать о том, что руководство начало поиски вашей замены...

— Представьте себе, если бы я этим интересовался... Ну как такое возможно? Считаете, я думаю о этом? Меня интересует только подготовка к следующему матчу, к следующей команде. Это футбол, здесь так бывает. Проиграл — виновен, выиграл — ты бог!

— Чувствуете ли вы мотивацию тренировать «Спартак»? Такая же она, как и год назад?

— Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха.

Я мотивирован еще сильнее, чем раньше. И поражение — только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растет. Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперед, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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