«Краснодар» разгромил «Пари НН» в FONBET Кубке России

«Краснодар» на своем поле одержал победу над «Пари НН» в 5-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:0.

На 33-й минуте хозяев вывел вперед Ильзат Ахметов. На 62-й минуте преимущество команды Владимира Ивича упрочил Георгий Арутюнян, забивший свой дебютный гол за быков.

Окончательный счет на 90+7-й минуте установил Джон Кордоба.

«Краснодар» с 8 очками идет на третьем месте в группе D. «Пари НН» с 2 очками лишился шансов на выход в плей-офф турнира, нижегородцы замыкают квартет.

В заключительном туре «Краснодар» 1 ноября на выезде сыграет со «Спартаком», а «Пари НН» на день позже в гостях встретится с «Динамо».