Гиа Григалава: «Хочу выиграть Кубок России»

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о целях на текущий сезон.

- Хочу выиграть Кубок России. Это главное мое желание. В этом нет ничего космического, у нас на это есть все шансы, — приводит слова Григалавы официальный сайт туляков.

Матч 1/16 финала Кубка России «Факел» — «Арсенал» начнется 25 сентября в 19:00.