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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Гиа Григалава: «Хочу выиграть Кубок России»

19:54
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Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о целях на текущий сезон.

- Хочу выиграть Кубок России. Это главное мое желание. В этом нет ничего космического, у нас на это есть все шансы, — приводит слова Григалавы официальный сайт туляков.

Матч 1/16 финала Кубка России «Факел» — «Арсенал» начнется 25 сентября в 19:00.

Дополнительная информация

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/gia-grigalava-chuvstvuyu-sebya-kak-doma/

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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