Гиа Григалава: «Хочу выиграть Кубок России»
19:54
Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава рассказал о целях на текущий сезон.
- Хочу выиграть Кубок России. Это главное мое желание. В этом нет ничего космического, у нас на это есть все шансы, — приводит слова Григалавы официальный сайт туляков.
Матч 1/16 финала Кубка России «Факел» — «Арсенал» начнется 25 сентября в 19:00.
Дополнительная информация
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/gia-grigalava-chuvstvuyu-sebya-kak-doma/
Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября
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