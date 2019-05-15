22:43 15 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

Геркус поздравил "Локомотив" с выходом в финал Кубка России

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Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус поздравил железнодорожников с выходом в финал Олимп-Кубка России. Красно-зеленые в среду обыграли "Ростов" в ответном матче 1/2 финала (2:0), а общий счет противостояния составил 4-2.

- Поздравляю с выходом в финал Кубка России !!! Well done !!! Молодцы !!! - написал Геркус в своем Инстаграме, опубликовав фотографию из раздевалки.

Напомним, в финале "Локо" сыграет с "Уралом", который победил "Арсенал" с общим счетом 3-2.

Ростов - Локомотив

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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