Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» оценил новый формат проведения Кубка России.

— Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения?

— Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы.

В 1/4 финала Пути регионов Кубка России питерцы 25 февраля сыграют в гостях с ульяновской «Волгой».