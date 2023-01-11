Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 00:30

Медведев: «Формат Кубка России с двумя путями — это интересно»

Гендиректор «Зенита» Медведев оценил новый формат Кубка России
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» оценил новый формат проведения Кубка России.

— Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения?

— Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы.

В 1/4 финала Пути регионов Кубка России питерцы 25 февраля сыграют в гостях с ульяновской «Волгой».

Потасовка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем

Кубок России
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Олимпийский чемпион в реанимации. Что произошло с Романом Костомаровым?
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
Экс-советник Пентагона рассказал о сорванном РФ тайном плане США в Донбассе
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Медведев: «К судейству в РПЛ много вопросов. Положительный опыт КХЛ остается невостребованным»
Иван попрощался с «Зенитом»: «Я получил большой опыт, буду следить за командой даже издалека»
Медведев: «Положительно оцениваю первую часть сезона для «Зенита». Хотя отрыв мог бы быть и больше»
«Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем
Юри Алберто: «Я очень рад, что остался в «Коринтиансе»
В CAS объяснили, почему отклонили апелляции России. Что это означает?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости