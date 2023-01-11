Медведев: «Формат Кубка России с двумя путями — это интересно»
Гендиректор «Зенита» Медведев оценил новый формат Кубка России
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» оценил новый формат проведения Кубка России.
— Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала.
— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения?
— Вопросы по РПЛ давайте оставим до их рассмотрения лигой, а также до получения ответов на эти самые вопросы.
В 1/4 финала Пути регионов Кубка России питерцы 25 февраля сыграют в гостях с ульяновской «Волгой».
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