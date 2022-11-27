Гендиректор «Спартака» пообещал поблагодарить футболистов после матча с «Зенитом»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгения Мележиков рассказал, как будет реагировать на драку футболистов с игроками «Зенита» в матче Пути РПЛ Кубка России.

— Что скажете футболистам в раздевалке?

— Поблагодарю их.

— А Соболева?

— Всех поблагодарю.

— Есть первое место, но сегодня проиграли. Сильно ли это повлияло на эмоциональный окрас в Кубке?

— У нас была цель сейчас — первое место в группе. Мы этого достигли. Какие окрасы? Никакие окрасы.

— Но в таком матче проиграть.

— Ничего страшного. Мы видели, что с «Зенитом» можно играть и обыгрывать.

— Можно бить в прямом смысле слова и получать в ответ.

— Конечно. У «Зенита» хорошая сильная команда, но играть с ними можно. Сегодня мы это показали.

— Можно ли сказать, что перчатка брошена?

— Не надо провоцировать.

— Кого «Спартак» отправит на матч звезд Кубка России?

— Насколько я помню, там стоял вопрос направить пару игроков на жеребьевку. Вроде мы дали согласие по Промесу и Мелешину.

— Большие перемены будут зимой?

— В плане эмоциональной перезагрузки — да. В плане трансферов, наверное, — нет. Сколько трансферов ожидать? Не скажу.

— Все пишут про опорника.

— Не скажу. Эти вопросы не ко мне. Я на эти вопросы не отвечаю.

— Эшуорт с нами не общается.

— Он работу работает. Это тоже надо.