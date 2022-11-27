Мележиков: «Концовка матча с «Зенитом»? Огонь»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвел итоги матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти).
— Что можете сказать про концовку?
— Огонь.
— А с чего все началось?
— Не помню, нужно посмотреть повтор. Кажется, что футболист «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка. Я на другой стороне был.
— Как вам матч вообще?
— Огонь. Ребята молодцы, боролись на каждом клочке поля.
— Есть шанс в первой стадии Кубка попасть на ЦСКА.
— Не думаю, что мы должны бояться каких-то соперников. Мы должны играть свою игру и все.
— Может, вам бы хотелось встретиться с ними позже?
— Не знаю, это вопрос больше не ко мне, а к тренеру: с кем бы ему интереснее было бы со спортивной точки зрения сыграть.
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