В «Пари НН» намерены подать жалобу в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в матче с «Ахматом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что намерен от лица клуба подать жалобу в ЭСК РФС в связи с неназначенным пенальти в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ахматом» (1:2).

На 63-й минуте нападающий нижегородцев упал в штрафной соперника после контакта с защитником грозненского клуба, но судья не зафикисировал нарушение правил.

«В ЭСК обязательно подадим заявление на рассмотрение эпизода с пенальти», — написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.

«Ахмат» набрал 6 очков, оставшись на третьем месте в таблице группы С. «Пари НН» с одним баллом замыкает квартет.