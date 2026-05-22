Газзаев рассказал, есть ли у «Спартака» преимущество над «Краснодаром» из-за игры в «Лужниках»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«В таких играх не бывает фаворитов. Команды, дошедшие до финала, сделают все возможное, чтобы выиграть Кубок. Матч в Москве — преимущество для «Спартака»? Вы помните, как ЦСКА шел к Кубку УЕФА, где в финале играли на поле соперника, где их поддерживало много болельщиков. Но в итоге мы смогли победить в этой игре. В этом матче у меня нет каких-то симпатий, поэтому я жду красивой игры», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».