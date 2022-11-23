Гаврилов надеется на победу «Спартака» над «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в Кубке России против «Крыльев Советов».

«Надеюсь, что «Спартак» выиграет у «Крыльев Советов». Сможет ли «Спартак» выиграть все матчи в группе? В жизни нет ничего невозможного. Надеюсь, что «Спартак» выступит достойно и выиграет то, что нужно», — сказал Гаврилову «СЭ».

Матч 5-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» пройдет 23 ноября на «Самара Арене» и начнется в 18.00 мск.

«Крылья» после четырех матчей занимают третье место в группе B, набрав шесть очков. «Спартак» с 12 очками лидирует.