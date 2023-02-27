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Сегодня, 22:32

Галактионов: «С приходом Дзюбы у «Локомотива» добавилось вариативности»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4).

— Карпукаса на Куликова заменили для усиления атаки?

— Мы видели, что футбол пошел более вертикальный. Игрок свежий в этом позиции дал бы больший объем. Показалось, что Карпукас подустал, проделал большой объем работы — потому такая замена. Такая же причина замены Пиняева — хотели выпустить второго чистого форварда.

— Увидим ли мы Дзюбу выходящим на замену — с большим количеством сил на концовку?

— Переход любого игрока делается для усиления позиции. Мы два сбора играли в разных сочетаниях. С приходом Артема добавилось вариативности. Плюс он игрок харизматичный. Взаимодействие его с партнерами будет улучшаться. Есть конкуренция: Дзюба и Игнатьев. Посмотрим, кто будет сильнее в моменте.

— Не кажется, что он давит авторитетом на Глушенкова и Пиняева?

— Мы только поощряем инициативу ребят на поле. Но они только пришли в команду. Надо совмещать встраивание новичков в игру, результат и работу над взаимодействиями. Будем это делать.

— Сегодня игра могла дойти до пенальти. Выиграл ли бы «Локомотив», учитывая действия Лантратова в концовке?

— Сложно говорить в сослагательном наклонении. Ну, может, Промес пробил бы пять, шесть, семь пенальти...

Артем Дзюба
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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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