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Сегодня, 22:32

Абаскаль о пенальти в игре с «Локо»: «Возможно, третий раз я дал бы пробить Джикии»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спаратка» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

— Все просто: мы должны понимать, что сложности добавлял факт четвертого матча против «Локомотива». Это сильная команда, команда с историей и титулами. Они знают, как побеждать. К тому же, они усилились зимой. Наши ребята показали себя на поле. Зрелость, которую игроки приобретают — это очень радует. Понимаем, что дальше будет непросто.

— Как оцените момент с пенальти в концовке: кто был основным бьющим, какие были установки перед матчем?

— Есть игроки, бьющие пенальти. Возможно, я третий раз дал бы пробить Джикии — дать ему почувствовать момент счастья. Квинси наш штатный пенальтист, он два месяца тренировался один. Рад, что он наконец-то забил в официальной игре.

— Разве главный пенальтист в команде не Соболев?

— Нет-нет. первый — Квинси. Есть и Соболев, и Хлусевич. Но Промес всегда первый номер. Посмотрим, кто в моменте будет чувствовать уверенность, говоря о третьих-четвертых номерах.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

Георгий Джикия
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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