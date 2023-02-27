Абаскаль о пенальти в игре с «Локо»: «Возможно, третий раз я дал бы пробить Джикии»

Главный тренер «Спаратка» Гильермо Абаскаль после победы над «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

— Все просто: мы должны понимать, что сложности добавлял факт четвертого матча против «Локомотива». Это сильная команда, команда с историей и титулами. Они знают, как побеждать. К тому же, они усилились зимой. Наши ребята показали себя на поле. Зрелость, которую игроки приобретают — это очень радует. Понимаем, что дальше будет непросто.

— Как оцените момент с пенальти в концовке: кто был основным бьющим, какие были установки перед матчем?

— Есть игроки, бьющие пенальти. Возможно, я третий раз дал бы пробить Джикии — дать ему почувствовать момент счастья. Квинси наш штатный пенальтист, он два месяца тренировался один. Рад, что он наконец-то забил в официальной игре.

— Разве главный пенальтист в команде не Соболев?

— Нет-нет. первый — Квинси. Есть и Соболев, и Хлусевич. Но Промес всегда первый номер. Посмотрим, кто в моменте будет чувствовать уверенность, говоря о третьих-четвертых номерах.