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Орещук — о «Динамо»: «Хочется, чтобы в год столетия был выигран какой-то трофей»

Орещук оценил успехи «Динамо» в первой половине сезона
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Футбольный агент Роман Орещук в комментарии для «СЭ» оценил успехи «Динамо» в первой половине сезона.

«Успехов пока никаких нет. Команда играет то здорово, то слабо. Последние игры прошли на хорошем подъеме. Об этом говорит серия выигранных матчей. Плюс в Кубке борьба до последнего. Очень рад, что «Динамо» в этой группе на первом месте. Хотя за 30 минут до конца был на последнем. Это футбол. «Динамо» молодцы. Потихонечку двигаются вперед», — сказал Орещук корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Также агент считает, что бело-голубым нужно порадовать фанатов в юбилейный год.

«Хочется, чтобы в год столетия был выигран какой-то трофей. Когда приходили банкиры в клуб в 2019-м году была выстроена стратегия. В 2020-м «Динамо» обязан завоевать трофей. Они к этому движутся. В чемпионате тяжело бороться с «Зенитом». А Кубок уже на вытянутой руке, недалеко. Осталось три игры провести, чтобы взять этот трофей. Все идет по плану. Сейчас начнутся плей-офф — игры на вылет. Это не длинная дистанция, как чемпионат. Здесь надо на каждую игру настраиваться. У «Динамо» отличные футболисты. И при хорошем настрое можно смело побороться за кубок», — добавил он.

Ранее «Динамо» на своем поле обыграло «Оренбург» в матче 6-го тура групповой стадии Кубка России. Встреча завершилась со счетом 1:0.

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Зенит 0
Спартак 0
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ТБ 2.5

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Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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