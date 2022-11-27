Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:33

Андрей Лангович: «Эмоции от первого гола за «Ростов» непередаваемые»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (3:0) в матче Кубка России. 19-летний игрок впервые отличился за основную команду ростовчан.

«Эмоции от первого мяча непередаваемые. Горд, что забил, — приводит «РБ Спорт» слова Ланговича. — Я впервые забил за первую команду. На трибунах были родные и близкие, эмоции непередаваемые. Как буду отдыхать? С родными и близкими».

Благодаря этой победе «Ростов» обошел «Ахмат» по дополнительным показателям, занял второе место в группе и попал в верхнюю сетку Кубка.

Источник: bookmaker-ratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 0
Спартак 0
2-й тайм

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
ФК Ростов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
ВКС России уничтожили более ста наемников «иностранного легиона» в ДНР
Захарова обозвала «уродцем» латвийского депутата Кирштейнса
Пользователей Twitter возмутили слова главы ЕК о вине Кремля в мировом голоде
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Факел»: Цыпченко открыл счет в матче

Орещук — о «Динамо»: «Хочется, чтобы в год столетия был выигран какой-то трофей»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости