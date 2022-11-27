Андрей Лангович: «Эмоции от первого гола за «Ростов» непередаваемые»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (3:0) в матче Кубка России. 19-летний игрок впервые отличился за основную команду ростовчан.

«Эмоции от первого мяча непередаваемые. Горд, что забил, — приводит «РБ Спорт» слова Ланговича. — Я впервые забил за первую команду. На трибунах были родные и близкие, эмоции непередаваемые. Как буду отдыхать? С родными и близкими».

Благодаря этой победе «Ростов» обошел «Ахмат» по дополнительным показателям, занял второе место в группе и попал в верхнюю сетку Кубка.