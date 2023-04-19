Федотов рассказал, что думает об игре Роши в матче ЦСКА с «Уралом» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру защитника команды Виллиана Роши в ничейном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (1:1).

— Это нормальная ситуация, когда центральный защитник в завершающей фазе может сделать фланговую передачу. Его там никто не ждет, это дополнительная опция. У него хватает сил и умения включаться. Здесь важно взаимодействие всей команды. Есть предпосылки, что и Мойзес, обладая хорошими скоростными качествами, будет так же участвовать в завершающей стадии.

— О чем вы так экспрессивно говорили с Григорием Викторовичем Ивановым?

— Никто не хотел уступать, это были обыкновенные футбольные эмоции. Нарушения правил не было. Наверно, у них были вопросы по 11-метровому. В Екатеринбурге были идентичные эпизоды. На наш взгляд, судьи после ВАР приняли правильное решение.