«Торпедо» по пенальти обыграло «Велес» и вышло в 1/16 финала Кубка России, команды забили 6 голов на двоих

«Торпедо» в 1/32 финала Кубка России в серии пенальти обыграло «Велес». В основное и дополнительное время команды провели по три результативные атаки. «Автозаводцы» смогли перевести игру в дополнительной время, Сергей Божин отличился на шестой компенсированной ко второму тайму минуте. На 107-й минуте «Велес» остался в меньшинстве после удаления Дмитрия Садова.

В параллельной встрече «Мордовия» также по пенальти обыграла «Акрон» из Тольятти. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Велес» (Москва) — «Торпедо» (Москва) — 3:3 д.в. (1:1, 1:1, 1:1). Пенальти — 5:6

Голы: Шоркин, 29 (0:1). Садов, 32 (1:1). Баев, 52 (2:1). Божин, 90 (2:2). Елисеев, 109 (2:3). Соловьев, 112 (3:3).

«Велес» (Москва): Крайков, Малания, Костылев, Ахильгов (Котов, 75), Садов, Дубчак (Кирсанов, 60), Поляков, Стародуб, Родионов (Захаров, 80), Осипов, Баев (Соловьев, 56).

«Торпедо» (Москва): Цыган, Шишкин, Самсонов (Багаев, 91), Елисеев, Шоркин, Божин, Рязанцев (Лях, 46), Калугин, Магаль, Лебеденко (Галоян, 72), Татаринов (Сергеев, 61).

Предупреждения: Ахильгов, 35. Баев, 40. Татаринов, 52. Лебеденко, 58. Крайков, 68. Лях, 81. Соловьев, 90+3. Садов, 106.

Удаление: Садов, 107.

Судья: Вертков (Москва).

21 августа. Москва. Стадион «Спартаковец им. Н. П. Старостина».

1/32 финала

«Акрон» (Тольятти) — «Мордовия» (Саранск) — 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 3:5

Голы: Титов, 54 (1:0). Сергеев, 89 (1:1).

«Акрон» (Тольятти): Козлов, Монов, Рыжков, Дудиков, Друковский, Киряков, Герюгов, Мелихов, Вахтеев, Иванников, Титов.

«Мордовия» (Саранск): Шебанов, Юсупов, Шустов (Калиханов, 22), Стрелов, Мухаметшин, Соболев, Буранов, Навлетов, Дворецков, Сергеев, Ермаков.

Судья: Чебан (Москва).

21 августа. Жигулевск. Стадион «Кристалл».