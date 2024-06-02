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Фанаты «Балтики» проскандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола» на суперфинале Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Болельщики «Балтики» проскандировали оскорбительную кричалку в адрес «Зенита» в начале суперфинала FONBET Кубка России.

На третьей минуте встречи фанаты калининградцев прокричали «Зенит» — позор российского футбола».

«Балтика» играет против «Зенита» в суперфинале Кубка России, матч проходит в Москве на стадионе «Лужники». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Ранее подобную кричалку скандировали болельщики «Динамо» и «Факела». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказывал клубы за это денежными штрафами.

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