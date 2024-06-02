Газманов о суперфинале FONBET Кубка России: «Прекрасный стадион! Все организовано классно»

Известный российский певец и композитор Олег Газманов поделился с «СЭ» впечатлениями от исполнения гимна России перед началом суперфинала FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Игра проходит в Москве на стадионе «Лужники».

«Меня огромным количеством зрителей не испугаешь. Чем больше зрителей, тем больше энергии. Такой драйв идет! Прекрасный стадион. Иду и радуюсь! Такие девочки стоят, улыбаются. Все организовано классно! Прошел со всеми людьми сквозь рамки, все отлично. Великолепный стадион, меня это радует. Тем более, что в финале «Балтика»! Я из Калининграда, это моя команда! Остаюсь болеть за наших», — сказал Газманов «СЭ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Зенит».