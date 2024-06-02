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Сегодня, 18:18

Газманов о суперфинале FONBET Кубка России: «Прекрасный стадион! Все организовано классно»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Известный российский певец и композитор Олег Газманов поделился с «СЭ» впечатлениями от исполнения гимна России перед началом суперфинала FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Игра проходит в Москве на стадионе «Лужники».

«Меня огромным количеством зрителей не испугаешь. Чем больше зрителей, тем больше энергии. Такой драйв идет! Прекрасный стадион. Иду и радуюсь! Такие девочки стоят, улыбаются. Все организовано классно! Прошел со всеми людьми сквозь рамки, все отлично. Великолепный стадион, меня это радует. Тем более, что в финале «Балтика»! Я из Калининграда, это моя команда! Остаюсь болеть за наших», — сказал Газманов «СЭ».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Балтика» — «Зенит».

FONBET Кубок России. Суперфинал
02 июн, 18:00. Лужники (Москва)
Балтика
Зенит
Сергей Игнашевич и&nbsp;Сергей Семак. «Балтика» — «Зенит». Онлайн-трансляция суперфинала Кубка России

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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