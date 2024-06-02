Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:00

Список обладателей Кубка России: все победители в истории турнира

Список обладателей Кубка России по годам
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
22 мая. Самара. «Локомотив» -«Урал» — 1:0. Игроки подбрасывают главного тренера команды Юрия Семина после победы.
Фото ФК «Локомотив»

Кубок России по футболу под эгидой РФС проводится с 1992 года. Первым обладателем трофея является «Торпедо». Самый титулованный клуб за всю историю соревнований — «Локомотив». Красно-зеленые праздновали победу в финале девять раз. «СЭ» публикует список всех победителей по годам.

Список обладателей Кубка России:

  • «Торпедо» (1992/93)
  • «Спартак» (1993/94)
  • «Динамо» (1994/95)
  • «Локомотив» (1995/96)
  • «Локомотив» (1996/97)
  • «Спартак» (1997/98)
  • «Зенит» (1998/99)
  • «Локомотив» (1999/20)
  • «Локомотив» (2000/01)
  • ЦСКА (2001/02)
  • «Спартак» (2002/03)
  • «Терек» (2003/04)
  • ЦСКА (2004/05)
  • ЦСКА (2005/06)
  • «Локомотив» (2006/07)
  • ЦСКА (2007/08)
  • ЦСКА (2008/09)
  • «Зенит» (2009/10)
  • ЦСКА (2010/11)
  • «Рубин» (2011/12)
  • ЦСКА (2012/13)
  • «Ростов» (2013/14)
  • «Локомотив» (2014/15)
  • «Зенит» (2015/16)
  • «Локомотив» (2016/17)
  • «Тосно» (2017/18)
  • «Локомотив» (2018/19)
  • «Зенит» (2019/20)
  • «Локомотив» (2020/21)
  • «Спартак» (2021/22)
  • ЦСКА (2022/23)

В сезоне 2023/24 в финале турнира встретятся «Балтика» и «Зенит».

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
0
Читайте также
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
Дана Уайт подвел итоги боя Махачев — Порье
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
«Балтика» — «Зенит». Онлайн-трансляция суперфинала Кубка России
Фанаты «Балтики» проскандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола» на суперфинале Кубка России
Shaman выступил перед суперфиналом Кубка России
«Балтика» — «Зенит»: началась прямая трансляция финала Кубка России
Сборная России в полном составе прибыла на суперфинал FONBET Кубка России
Генеральный директор «Балтики» перед суперфиналом FONBET Кубка России: «Переживаю!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Shaman выступил перед суперфиналом Кубка России

Фанаты «Балтики» проскандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола» на суперфинале Кубка России

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости