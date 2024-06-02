Список обладателей Кубка России: все победители в истории турнира

Кубок России по футболу под эгидой РФС проводится с 1992 года. Первым обладателем трофея является «Торпедо». Самый титулованный клуб за всю историю соревнований — «Локомотив». Красно-зеленые праздновали победу в финале девять раз. «СЭ» публикует список всех победителей по годам.

Список обладателей Кубка России:

«Торпедо» (1992/93)

«Спартак» (1993/94)

«Динамо» (1994/95)

«Локомотив» (1995/96)

«Локомотив» (1996/97)

«Спартак» (1997/98)

«Зенит» (1998/99)

«Локомотив» (1999/20)

«Локомотив» (2000/01)

ЦСКА (2001/02)

«Спартак» (2002/03)

«Терек» (2003/04)

ЦСКА (2004/05)

ЦСКА (2005/06)

«Локомотив» (2006/07)

ЦСКА (2007/08)

ЦСКА (2008/09)

«Зенит» (2009/10)

ЦСКА (2010/11)

«Рубин» (2011/12)

ЦСКА (2012/13)

«Ростов» (2013/14)

«Локомотив» (2014/15)

«Зенит» (2015/16)

«Локомотив» (2016/17)

«Тосно» (2017/18)

«Локомотив» (2018/19)

«Зенит» (2019/20)

«Локомотив» (2020/21)

«Спартак» (2021/22)

ЦСКА (2022/23)

В сезоне 2023/24 в финале турнира встретятся «Балтика» и «Зенит».

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