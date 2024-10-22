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Сегодня, 15:00

«Факел» — «Зенит»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн

«Факел» встретится с «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Факел» принимает «Зенит» в групповом турнире FONBET Кубка России во вторник, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 15 минут до матча и также доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Основные события игры «Факел» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
22 окт, 16:15. Факел (Воронеж)
Факел
Зенит

Первая встреча команд в этом Кубке России завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. Сине-бело-голубые обеспечили себе первое место в группе, а воронежцы потеряли шансы на выход в плей-офф.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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