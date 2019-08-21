«Факел» и КАМАЗ вышли в 1/16 финала Кубка. За воронежскую команду отличился Яковлев

КАМАЗ одержал победу над «Нефтехимиком» (2:0) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Хозяева вышли в 1/16 финала турнира.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0)

Голы: Гаглоев, 50 — с пенальти (1:0). Яковлев, 90+5 (2:0).

КАМАЗ (Набережные Челны): Кобзев, Евсеев, Аюкин, Клонцак, Бочаров, Кириллов (Чушъялов, 65), Гаглоев, Ушаков, Черный, Караев, Стефанович (Яковлев, 75).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Васиев, Потапов, Ширяев, Кайков, Галиулин, Шадрин, Петров, Галиакберов, Гилязетдинов.

Предупреждения: Бочаров, 6. Черный, 33. Шадрин, 42. Канаев, 52. Гаглоев, 62. Петров, 67. Ушаков, 69.

Удаление: Гаглоев, 89.

Судья: Буланов (Саранск).

21 августа. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

«Салют» проиграл «Факелу» (1:3) в матче 1/32 финала Кубка России. За гостей один из голов забил бывший игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Павел Яковлев.

1/32 финала

«Салют» (Белгород) — «Факел» (Воронеж) — 1:3 (1:1)

Голы: Молтенинов, 12 — с пенальти (1:0). Яковлев, 21 (1:1). Мазуров, 80 (1:2). Воробьев, 90+2 (1:3).

«Салют» (Белгород): Цыгулев, Бутырин, Басов, Мироненко, Агеев, Ямлиханов (Мастеров, 68), Штыпула, Дегтев, Чунихин, Молтенинов, Ивантеев (Сныткин, 68).

«Факел» (Воронеж): Ермаков, Хайманов, Лихачев (Микушин, 39), Красильниченко, Гладышев, Букия, Петрусев (Воробьев, 69), Косянчук, Мазуров, Яковлев (Рябокобыленко, 85), Корян (Хлебородов, 78).

Предупреждения: Петрусев, 23. Мироненко, 31. Ивантеев, 67. Дегтев, 78.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

21 августа. Белгород. Стадион «Энергомаш».