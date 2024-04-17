Булыкин — о формате Кубка России: «Придумали Франкенштейна, но характер в нем остается»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Динамо» на победу в FONBET Кубке России.

«У всех есть шансы на победу в Кубке, потому что здесь всегда присутствует элемент неожиданности, всегда есть шанс у не самых сильных команд выиграть. Это уже было доказано. Кубок этим и хорош, иногда все решается в одной игре. К сожалению, придумали какого-то Франкенштейна из Кубка, но характер в нем остается», — сказал Булыкин «СЭ».

17 апреля «Динамо» на выезде одержало победу над «Оренбургом» (4:2) в матче первого этапа полуфинальной стадии Пути регионов Кубка России. Бело-голубые прошли в следующую стадию турнира, где сыграют против проигравшей команды в 1/2 финала Пути РПЛ.

Софья Грецкая