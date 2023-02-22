Мележиков: «Настроение перед матчем с «Локомотивом» боевое, настраиваюсь на хорошее»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Настроение перед матчем? Как всегда, боевое. Ну какие могут быть ожидания перед игрой? Я когда-то отвечал, что мы ожидаем плохого? Всегда настраиваюсь только на хорошее, — сказал Мележиков.

— Вы не общаетесь, Евгений Владимирович.

— Почему не общаемся? Я же вот общаюсь.

— Вот Дмитрий Зеленов говорит.

— А он не разрешает, боится, что я у него работу отберу.

— Да?

— Конечно. Это ж его функция.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» начнется в 20.00 по московскому времени.