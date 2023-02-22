Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:35

Мележиков: «Настроение перед матчем с «Локомотивом» боевое, настраиваюсь на хорошее»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от матча команды с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Настроение перед матчем? Как всегда, боевое. Ну какие могут быть ожидания перед игрой? Я когда-то отвечал, что мы ожидаем плохого? Всегда настраиваюсь только на хорошее, — сказал Мележиков.

— Вы не общаетесь, Евгений Владимирович.

— Почему не общаемся? Я же вот общаюсь.

— Вот Дмитрий Зеленов говорит.

— А он не разрешает, боится, что я у него работу отберу.

— Да?

— Конечно. Это ж его функция.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» начнется в 20.00 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: матч состоится! Онлайн-трансляция

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Мележиков: «Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива»? Замечательно!»
«Ростов» и «Урал» сыграли вничью в FONBET Кубке России
В стартовом составе «Спартака» на матч FONBET Кубка России с «Локомотивом» 11 россиян
Финальный замер температуры перед матчем «Локомотив» — «Спартак» показал минус 11 градусов
«Локомотив» — «Спартак»: Дзюба и Пиняев дебютируют за железнодорожников
«Ростов» — «Урал»: Комличенко сравнял счет в матче FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мележиков: «Дзюба выйдет в стартовом составе «Локомотива»? Замечательно!»

Гончаренко: «Достаточно длинная пауза, но понятия весеннего, зимнего, летнего футбола надо забывать»
Новости
RSS RSS
Все новости