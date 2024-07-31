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Марков: «У «Зенита» сумасшедший стартовый состав и длинная скамейка»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Факела» Евгений Марков после поражения от «Зенита» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что сине-бело-голубые являются фаворитами сезона-2024/25.

— «Зенит» является фаворитом этого сезона?

— Ну конечно, о чем вы говорите? Здесь выходит второй состав «Зенита»... У «Зенита» сумасшедший стартовый состав и длинная скамейка. Любого выпускай и он не испортит. Очень классная команда.

— Конкурентов пока не видно?

— Наверное, «Динамо» может побороться. Но думаю, что на дистанции «Зенит», конечно, сильнее.

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол Александра Ерохина &laquo;Факелу&raquo;. 11:0 за три матча: «Зенит» перемалывает всех. Новая жертва — «Факел»
Евгений Марков
Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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