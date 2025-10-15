«Енисей» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Енисей» и «Уфа» сыграют в 5-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 15 октября. Начало игры на стадионе «Арена Енисей» в Красноярске — в 14.30 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

15 октября 2025, 14:30. Арена Енисей (Красноярск)

Ключевые события игры «Енисей» — «Уфа» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 14.25 мск, за пять минут до игры.

«Енисей» на предыдущей стадии обыграл «Амкал» (2:1), а «Уфа» прошла «Фанком» после поражения в серии пенальти, после того как сопернику засчитали поражение из-за участия в матче отстраненного от всех турниров под эгидой РФС Артема Федчука.