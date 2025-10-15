«Родина» — «Челябинск»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Родина» и «Челябинск» сыграют в Кубке России 15 октября

«Родина» и «Челябинск» встретятся в 5-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 15 октября. Игра на стадионе «Арена Химки» в Химках начинается в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

15 октября 2025, 17:00. Арена Химки (Химки)

Ключевые события и результат игры «Родина» — «Челябинск» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире ведут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в окне федерального телеэфира на платформах «Кинопоиск» и Okko. Начало эфира — в 16.55 мск.

«Родина» на предыдущей стадии обыграла «СКА-Хабаровск» (3:0), а «Челябинск» выиграл у «Иркутска» (3:2).