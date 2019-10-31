Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1) отметил, что очень доволен своей результативностью.

— Эмоции сумасшедшие. Это было очень круто. Да, я — форвард, я должен забивать. Однако 4 мяча в двух матчах — это невероятно и добавляет уверенности в себе, — приводит слова Ларссона пресс-служба «Спартака». — Особенно учитывая ту черную полосу, которая была в предыдущем месяце. Это очень важно и здорово. Я благодарен партнерам.

— У вас 17 мячей в этом сезоне, если учитывать еще выступления в Швеции.

— Это лучший сезон в карьере. Я не собираюсь останавливаться, я не успокоился, нужно продолжать забивать. Самое главное — помогать команде выигрывать.

— Был ли отец Хенрик Ларссон на стадионе?

— Он уже улетел вместе с семьей. Да, он был на «Локомотиве». Сегодня я уже все сделал сам. Хотя после «Локомотива» ребята говорили, мол, приехал папа, и ты забил, пускай он все время будет на матчах...