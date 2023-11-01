Джикия и Промес не приехали со «Спартаком» на матч с «Краснодаром»
Нападающий Квинси Промес и защитник Георгий Джикия не приехали со «Спартаком» на матч 6-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Краснодаром».
Футболисты пропустили матч 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2).
Ранее главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль сообщил, что Джикия получил легкое повреждение ребра. Промес получил повреждение в концовке первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Александр Соболев.
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