Дюков воздержался от голосования за изменения регламента Кубка России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о голосовании исполнительного комитета за изменения регламента.

Полуфинальный матч Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» большинством голосов было принято перенести в Санкт-Петербург.

— Вопрос по кубку и матчу «Зенит» — «Спартак». Как много клубов проголосовало за изменение регламента? И не кажется ли вам, что этой поправкой РФС создает прецедент и дает понять, что можно менять регламент по ходу турнира?

— Голосование, в целом, исполком поддержал, несколько человек проголосовало против, несколько воздержались, я воздержался. РФС должен признать, что при разработке регламента была допущена техническая ошибка, действующая редакция не была однозначной. Этому регламенту требовалась корректировка и уточнения. Это плохая ситуация, но мы вынуждены были вносить изменения в регламент. Исходя из опыта проведения турнира, исполком считает, что игра должна быть домашней тогда, когда команда провела меньше матчей на своем стадионе. Такой подход является более справедливым для клубов и болельщиков. Если хозяина всегда будет определять жеребьевка, то какой-нибудь клуб может играть все матчи в гостях, а это будет несправедливо. (Гоша Чернов)