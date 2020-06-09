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Дюков воздержался от голосования за изменения регламента Кубка России

14:56
Александр Дюков. Фото "СЭ"
Александр Дюков. Фото "СЭ"
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о голосовании исполнительного комитета за изменения регламента.

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Полуфинальный матч Олимп-Кубка России «Зенит» — «Спартак» большинством голосов было принято перенести в Санкт-Петербург.

— Вопрос по кубку и матчу «Зенит» — «Спартак». Как много клубов проголосовало за изменение регламента? И не кажется ли вам, что этой поправкой РФС создает прецедент и дает понять, что можно менять регламент по ходу турнира?

— Голосование, в целом, исполком поддержал, несколько человек проголосовало против, несколько воздержались, я воздержался. РФС должен признать, что при разработке регламента была допущена техническая ошибка, действующая редакция не была однозначной. Этому регламенту требовалась корректировка и уточнения. Это плохая ситуация, но мы вынуждены были вносить изменения в регламент. Исходя из опыта проведения турнира, исполком считает, что игра должна быть домашней тогда, когда команда провела меньше матчей на своем стадионе. Такой подход является более справедливым для клубов и болельщиков. Если хозяина всегда будет определять жеребьевка, то какой-нибудь клуб может играть все матчи в гостях, а это будет несправедливо. (Гоша Чернов)

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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