ДСИ посчитал ошибкой назначенный пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Соболева в кубковом матче с «Ахматом»

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Зенитом» в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. На 82-й минуте главный арбитр Михаил Черемных назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой форварда Александра Соболева. Судья принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«После видеопросмотра арбитр ошибочно изменил решение и назначил пенальти на 82-й минуте. Положение руки форварда «Зенита» Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча. ВАР ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», — говорится в мотивировке решения.