«Акрон» и ЦСКА встретятся в матче группового этапа Кубка России

«Акрон» и ЦСКА встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 12 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи тольяттинцев и москвичей. Ключевые события и результат игры «Акрон» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

12 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Вторая встреча клубов в групповом этапе состоится 21 октября. Команды выступают в группе D, в 1-м туре «Акрон» победил «Балтику» (2:1), а ЦСКА — «Локомотив» (2:1).