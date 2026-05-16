Гаджиев: «Рассчитываю на победу «Спартака» в Кубке России»

Известный промоутер Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты «Спартака» в этой весной.

«Рассчитываю на победу «Спартака» в Кубке России. В чемпионате остались математические шансы на бронзовые медали. Команде нужно не только побеждать в последнем туре, но и ждать осечки «Локомотива». А в последнем туре меня больше интересует судьба махачкалинского «Динамо», которое играет со «Спартаком». Ведь махачкалинцы могут еще вылететь из РПЛ», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Спартак» после 29-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очков. В Суперфинале FONBET Кубка России «Спартак» встретится с «Краснодаром» 24 мая.

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