Доменико Тедеско: «Обе стороны могли победить. Я счастлив»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.).

— Была непростая игра. В этом матче было все, и болельщики обеих команд получили огромное удовольствие от игры, — отметил Тедеско. — Мы хорошо начали, забили два мяча и могли еще. После этого мы подарили два момента сопернику. Это цена, которую молодой команде надо платить за отсутствие опыта игры в таких ситуациях. В частности, второй мяч последовал после того, как мы выбили мяч головой в центр вместо того, чтобы сделать это в сторону, и ЦСКА оказался первым на подборе.

Что касается самоотдачи, команда прекрасно себя показала. Исход матча не был ясен до последней минуты. Играть 10 против 11 непросто. Но мы победили. Обе стороны могли победить. Я счастлив.

— Расскажите о плане на игру. Почему в первом тайме решили упростить игру и действовать на контратаках?

— Мы анализировали соперника и видели, что у него есть проблемы при контратаках соперника. Поэтому делали на них ставку, но это была только часть нашего плана. Если вы обратили внимание, ЦСКА пытался больше атаковать нашим правым флангом. Если поднять статистику. У Кутепова и Рассказова больше всего касаний за игры.

Это были две одинаковые системы — 3-5-2. Команды нейтрализовали друг друга. При таком футболе непросто найти пространство. Поэтому было так много борьбы, поэтому и ЦСКА забил второй гол после длинной передачи Карпова. Влашич и Фернандес играл на топ-уровне, было очень непросто ему оппонировать. (Игорь Рабинер)