Долина исполнит гимн перед суперфиналом Кубка России

Певица Лариса Долина исполнит гимн РФ перед началом матча между «Ростовом» и ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Народная артистка России Лариса Долина исполнит гимн России перед стартовым свистком суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА в «Лужниках», — приводит ТАСС заявление департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

«Ростов» и ЦСКА сыграют в решающем матче FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.