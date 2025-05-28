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28 мая 2025, 11:47

Долина исполнит гимн перед суперфиналом Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Певица Лариса Долина исполнит гимн РФ перед началом матча между «Ростовом» и ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Народная артистка России Лариса Долина исполнит гимн России перед стартовым свистком суперфинала Кубка России «Ростов» — ЦСКА в «Лужниках», — приводит ТАСС заявление департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

«Ростов» и ЦСКА сыграют в решающем матче FONBET Кубка России в воскресенье, 1 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
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Кубок России
РФС
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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