РФС получил новый трофей Кубка России после повреждения старого

Российский футбольный союз (РФС) получил новый трофей, который будет вручен победителю FONBET Кубка России.

«РФС получил новый Кубок России. Победитель получит трофей», — об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Суперфинал Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

Ранее стало известно, что трофей Кубка России был поврежден на заводе за несколько дней до передачи в РФС.

Для ЦСКА этот финал станет уже 13-м по счету, и в восьми из них команда добивалась победы. «Ростов» в третий раз выходит в решающий матч Кубка, завоевав трофей в 2014 году.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в прошлом сезоне обыграл «Балтику» со счетом 2:1. Рекордсменом по количеству побед в турнире является «Локомотив» — на его счету 9 трофеев.