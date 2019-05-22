18:17 | Футбол — Олимп - Кубок России

Дмитрий Парфенов: "У "Урала" есть понимание, как заменить Бикфалви"

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов - о финале Олимп-Кубка России с "Локомотивом". Он рассказал, как команда будет обходиться без дисквалифицированного Эрика Бикфалви.

- Что общего у этой кубковой кампании и прошлой?  Итог финала один - трофей. Любой финал - это разный путь и разная жизнь. Никаких общих моментов - все разное, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер. -  Отсутствие Бикфалви? Хотелось бы говорить о матче, это уж произошло. Не хочется тратить силы и энергию на это. Есть Кубок - кто выжил, тот и идет дальше. Есть понимание, как заменить его. Это потеря, но мы попробуем использовать сильные качества, которые у нас есть.

Локомотив - Урал

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/

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