Директор «Волги»: «500 тысяч для нас большая сумма. Мы бы нашли, куда потратить эти деньги»

Директор «Волги» Михаил Наволокин в разговоре с «СЭ» прокомментировал наказание КДК РФС по итогам матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (0:3).

Клуб из Ульяновска оштрафован на 500 тысяч рублей и один матч FONBET Кубка России без зрителей условно.

«Есть решение КДК РФС, мы его исполняем. Апелляция? Мы думаем, обсуждаем. Для нас это большая сумма. Мы бы нашли, куда потратить 500 тысяч. Есть и школа, куда можно было бы купить инвентарь. Имеем то, что имеем», — сказал Наволокин «СЭ».

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан.