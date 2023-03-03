Садулаев дисквалифицирован на два матча Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал оскорибительный жест полузащитника Лечи Садулаева в 1/4 финала пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против «Уфы» (1:2).

«Эпизод с оскорбительным жестом попал в трансляцию. Все четыре судьи написали, что они не видели этот жест. К ВАР мы не обращались, потому что его не было. На заседание был приглашен Лечи Садулаев. Он пояснил, что показал жест Шахину, футболисту «Уфы», в ответ на оскорбительные слова. Садулаев на заседании принес свои извинения, также он сказал, что футболисты извинились друг перед другом в перерыве матча.

Мы приняли следующее решение: за оскорбительное поведение по отношению игрока дисквалифицировать Садулаева на 2 матча Кубка России, один условно, штраф 50 тысяч, установить Садулаеву испытательный срок до 31 декабря 2023 года», – сказал Григорьянц.