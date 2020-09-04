Директор «Енисея»: «Классно, что попался «Спартак». Мы рассчитываем пройти дальше»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в беседе с «СЭ» оценил результаты жеребьевки элитного раунда Кубка России.

В своей группе команда из Красноярска сыграет со «Спартаком» и «Родиной».

— Шикарная группа, классно, что нам попался «Спартак». Мы жеребьевкой довольны, ждем у себя «Спартак», — заявил Ивахов «СЭ». — При этом в нашей группе еще ФК «Родина». Насколько мне известно, это частный клуб, тоже интересный соперник, знаю их подход и принципы работы.

Мы рассчитываем обыграть всех и выйти дальше. Это касается всех игр, вне зависимости от того, в каком турнире мы играем. Нынешний кубок интересен, будет новый формат. Думаю, наши красноярские болельщики тоже довольны, что к нам приедет именно «Спартак». Если частно, перед началом жеребьевки у меня проскользнула мысль, что нам попадется «Спартак».

Матч будет в октябре. Возможно, к этому моменту уже будут какие-то послабления карантинных ограничений. Надеемся собрать аншлаг на «Спартак», если будет разрешение к этой дате. (Сергей Федоров)

«Спартак» сыграет с «Енисеем» и «Родиной». Состоялась жеребьевка группового турнира Кубка России