Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России. Соперником красно-белых стал ЦСКА.

«Не надо посыпать голову пеплом после поражения в предыдущем дерби. Первая игра не у всех тренеров получается. Какие-то точечные изменения могут присутствовать и по тактике, и по игрокам в матче с ЦСКА. «Кубань» красно-белые хорошо вынесли. При всем уважении к «Кубани», но это не показатель, который может нам дать определить тактику и стратегию «Спартака» на кубковый матч с ЦСКА. С психологической точки зрения для Ваноли этот матч будет важным. Но не думаю, что это будет дополнительным давлением для «Спартака». Ребята уже привыкли к дерби. Будет, может, нагнетаться давление в прессе, но ребятам не впервой», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи пройдут в период с 19 по 21 апреля.