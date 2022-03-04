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БЕТСИТИ Кубок России

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«Ваноли не надо посыпать голову пеплом после поражения в предыдущем дерби». Билялетдинов — о жеребьевке БЕТСИТИ Кубка России

Динияр Билялетдинов высказался о паре ЦСКА — «Спартак» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о результатах жеребьевки четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России. Соперником красно-белых стал ЦСКА.

«Не надо посыпать голову пеплом после поражения в предыдущем дерби. Первая игра не у всех тренеров получается. Какие-то точечные изменения могут присутствовать и по тактике, и по игрокам в матче с ЦСКА. «Кубань» красно-белые хорошо вынесли. При всем уважении к «Кубани», но это не показатель, который может нам дать определить тактику и стратегию «Спартака» на кубковый матч с ЦСКА. С психологической точки зрения для Ваноли этот матч будет важным. Но не думаю, что это будет дополнительным давлением для «Спартака». Ребята уже привыкли к дерби. Будет, может, нагнетаться давление в прессе, но ребятам не впервой», — сказал Билялетдинов «СЭ».

В 1/4 финала пройдут следующие матчи: ЦСКА — «Спартак», «Алания» — «Зенит», «Енисей» — «Рубин» и «Балтика» — «Динамо» (Москва).

Встречи пройдут в период с 19 по 21 апреля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Динияр Билялетдинов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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