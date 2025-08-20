«Динамо» Вологда и «Динамо» Санкт-Петербург встретятся во 2-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 20 августа. Игра на «Динамо» в Вологде начинается в 19.15 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 19:15. Динамо (Вологда)

Ключевые события и результат игры «Динамо» Вологда — «Динамо» Санкт-Петербург можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру «Динамо» Вологда — «Динамо» Санкт-Петербург в прямом эфире показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.10 мск, за 5 минут до игры.

«Динамо» Вологда и «Динамо» Санкт-Петербург на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.