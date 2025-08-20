«Волгарь» и «Чертаново» сыграют во 2-м отборочном раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 20 августа. Время начала игры на Центральном стадионе в Астрахани — в 19.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 19:15. Центральный (Астрахань)

В прямом эфире трансляцию игры показывают на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 19.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Кроме того, смотреть встречу можно также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Волгарь» — «Чертаново» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Волгарь» и «Чертаново» на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.