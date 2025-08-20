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20 августа 2025, 15:15

«Волгарь» — «Чертаново»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Волгарь» и «Чертаново» сыграют в Кубке России 20 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Волгарь» и «Чертаново» сыграют во 2-м отборочном раунде пути регионов FONBET Кубка России в среду, 20 августа. Время начала игры на Центральном стадионе в Астрахани — в 19.15 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
20 августа 2025, 19:15. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:1
Чертаново

В прямом эфире трансляцию игры показывают на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начинается в 19.10 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Кроме того, смотреть встречу можно также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в ретрансляции эфира федерального канала.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Волгарь» — «Чертаново» можно в матч-центре на нашем сайте.

«Волгарь» и «Чертаново» на этом этапе начинают свое участие в Кубке России вместе с оставшимися командами второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.

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Кубок России
ФК Волгарь
ФК Чертаново
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