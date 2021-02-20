«Арсенал» выбил «Зенит» из БЕТСИТИ Кубка России
«Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» (1:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.
На 19-й минуте счет в матче открыл Далер Кузяев. Кирилл Панченко на 25-й минуте восстановил равновесие. Роберт Бауэр на 37-й минуте вывел гостей вперед, реализовав пенальти.
У гостей на 74-й минуте забил Евгений Луценко, но его гол был отменен после консультации с ВАР из-за офсайда. «Зенит» покидает БЕТСИТИ Кубок России, а «Арсенал» вышел в 1/4 финала. Своего соперника он узнает после жеребьевки.
Сегодня состоится еще один матч 1/8 финала. «Динамо» дома сыграет со «Спартаком».
БЕТСИТИ Кубок России
1/8 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:2)
Голы: Кузяев, 19 (1:0). Панченко, 25 (1:1). Бауэр, 37 — с пенальти (1:2).
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 72), Сутормин, Вендел, Оздоев, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Дзюба.
«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Григалава, Ломовицкий (К.Кангва, 83), Чаушич, Костадинов, Панченко (Ткачев, 90), Э.Кангва, Луценко.
Предупреждения: Ракицкий, 24. Бауэр, 27. Панченко, 71. Э.Кангва, 76. Крапухин, 86. Оздоев, 89. Григалава, 90. Нигматуллин, 90+5.
Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).
ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).
20 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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