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«Арсенал» выбил «Зенит» из БЕТСИТИ Кубка России

18:55
«Зенит» уступил «Арсеналу». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» уступил «Арсеналу». Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» дома уступил тульскому «Арсеналу» (1:2) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

На 19-й минуте счет в матче открыл Далер Кузяев. Кирилл Панченко на 25-й минуте восстановил равновесие. Роберт Бауэр на 37-й минуте вывел гостей вперед, реализовав пенальти.

У гостей на 74-й минуте забил Евгений Луценко, но его гол был отменен после консультации с ВАР из-за офсайда. «Зенит» покидает БЕТСИТИ Кубок России, а «Арсенал» вышел в 1/4 финала. Своего соперника он узнает после жеребьевки.

Сегодня состоится еще один матч 1/8 финала. «Динамо» дома сыграет со «Спартаком».

БЕТСИТИ Кубок России

1/8 финала

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:2)

Голы: Кузяев, 19 (1:0). Панченко, 25 (1:1). Бауэр, 37 — с пенальти (1:2).

«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 72), Сутормин, Вендел, Оздоев, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Дзюба.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Григалава, Ломовицкий (К.Кангва, 83), Чаушич, Костадинов, Панченко (Ткачев, 90), Э.Кангва, Луценко.

Предупреждения: Ракицкий, 24. Бауэр, 27. Панченко, 71. Э.Кангва, 76. Крапухин, 86. Оздоев, 89. Григалава, 90. Нигматуллин, 90+5.

Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).

ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).

20 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Арсенал Т

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Сочи
2.0%
Ростов
4.5%
Динамо
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Краснодар
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Локомотив
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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